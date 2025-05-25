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Головна Армія Україна за три дні повернула 1000 полонених — як це було

Україна за три дні повернула 1000 полонених — як це було

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Дата публікації: 25 травня 2025 17:27
Масштабний обмін військовополоненими — як додому повернулися 1000 захисників
Звільнений з російського полону український захисник з сином. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Упродовж трьох днів, 23-25 травня, з російського полону повернулася тисяча українських захисників. Обмін відбувся в рамках домовленостей у Туреччині з представниками Росії.

Кореспонденти Новини.LIVE Галина Остаповець та Ігор Кузнєцов працювали на місцях обміну військовополонених.

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Перший день обміну 23 травня

У перший день обміну до України повернулися 390 захисників. 

Обмін полоненими 23 травня
Звільнені з полону українські захисники 23 травня. Фото: Володимир Зеленський

"Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", — наголошував український лідер Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 25 травня
Звільнені з полону українські захисники 23 травня. Фото: Володимир Зеленський

Додому повернулися бійці Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

А Новини.LIVE показували, як українці зустрічали героїв із російського полону.

Українські захисники нарешті зустрілися зі своїми рідними. 

Крім того, один з захисників поділився зворушливою історією кохання, яка допомогла йому вистояти в найтемніші моменти неволі.

Другий день обміну військовополоненими 24 травня

А 24 травня вдалося повернути додому ще 307 захисників з російської неволі.

Українські воїни, яких повернули з полону 24 травня
Звільнені з полону українські захисники 24 травня. Фото: Володимир Зеленський

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей", — зазначав Зеленський.

На другий день обміну українці також зібралися, аби зустріти воїнів. 

Новини.LIVE показували, як проходив обмін полоненими 24 травня.

Боєць Дмитро, який пробув у ворожому полоні півтора року, обійняв свого маленького сина.  

Останній обмін у рамках формату "1000 на 1000"

В останній день обміну на рідну землю ступили 303 бійці. Йдеться про воїнів української армії, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.

Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 25 травня
Звільнені з полону українські захисники 25 травня. Фото: Володимир Зеленський

Захисників зворушливо зустрічали українці з плакатами та прапорами.

Додому повернулися представники Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Кадри з останнього обміну

Обмін полоненими 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Обмін військовополоненими 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Звільнені полонені 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Зустріч полонених 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Звільнені полонені з полону РФ 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Крім того, в рамках обміну повернуто важкопоранених українських захисників. 

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов показав щемливі кадри повернення українців з російського полону 25 травня.

А міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що серед повернутих з неволі є 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі".

війна ЗСУ Україна полонені Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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