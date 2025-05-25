Масштабний обмін військовополоненими — як додому повернулися 1000 захисників

Звільнений з російського полону український захисник з сином. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Упродовж трьох днів, 23-25 травня, з російського полону повернулася тисяча українських захисників. Обмін відбувся в рамках домовленостей у Туреччині з представниками Росії.

Кореспонденти Новини.LIVE Галина Остаповець та Ігор Кузнєцов працювали на місцях обміну військовополонених.

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Перший день обміну 23 травня

У перший день обміну до України повернулися 390 захисників.

Звільнені з полону українські захисники 23 травня. Фото: Володимир Зеленський

"Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", — наголошував український лідер Володимир Зеленський.

Звільнені з полону українські захисники 23 травня. Фото: Володимир Зеленський

Додому повернулися бійці Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

А Новини.LIVE показували, як українці зустрічали героїв із російського полону.

Українські захисники нарешті зустрілися зі своїми рідними.

Крім того, один з захисників поділився зворушливою історією кохання, яка допомогла йому вистояти в найтемніші моменти неволі.

Другий день обміну військовополоненими 24 травня

А 24 травня вдалося повернути додому ще 307 захисників з російської неволі.

Звільнені з полону українські захисники 24 травня. Фото: Володимир Зеленський

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей", — зазначав Зеленський.

На другий день обміну українці також зібралися, аби зустріти воїнів.

Новини.LIVE показували, як проходив обмін полоненими 24 травня.

Боєць Дмитро, який пробув у ворожому полоні півтора року, обійняв свого маленького сина.

Останній обмін у рамках формату "1000 на 1000"

В останній день обміну на рідну землю ступили 303 бійці. Йдеться про воїнів української армії, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.

Звільнені з полону українські захисники 25 травня. Фото: Володимир Зеленський

Захисників зворушливо зустрічали українці з плакатами та прапорами.

Додому повернулися представники Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Кадри з останнього обміну

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Крім того, в рамках обміну повернуто важкопоранених українських захисників.

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов показав щемливі кадри повернення українців з російського полону 25 травня.

А міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що серед повернутих з неволі є 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі".