Обмін полоненими "1000 на 1000" — кого повернули з РФ на першому етапі

Звільнені з полону РФ українці. Фото: Коордштаб

У п'ятницю, 23 травня, у межах домовленостей у форматі "1000 на 1000" було звільнено 270 військовослужбовців та 120 цивільних осіб з полону РФ. Усі вони пройдуть медичний огляд та отримають необхідну підтримку.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Кого повернули з полону РФ

Серед визволених — бійці Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

"Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях", — йдеться у повідомленні.

Військові, яких звільнили з полону. Фото: Коордштаб

Загалом додому повернулися три жінки та 387 чоловіків. Усі вони пройдуть медичний огляд, отримають необхідну психологічну підтримку, соціальні виплати за весь період перебування в полоні та допомогу в реінтеграції.

"Нинішній обмін є частиною великого обміну "1000 на 1000". Координаційний штаб не зупиняє роботу і найближчим часом готуємось до зустрічі другої групи звільнених українських бранців", — підсумували у Коордштабі.

Звільнені бійці. Фото: Коордштаб

Українські захисники, яких звільнили з полону. Фото: Коордштаб

Нагадаємо, 23 травня до України повернулися 390 військовополонених у рамках масштабного обміну з РФ. Омбудсман України Дмитро Лубінець та показав перші кадри повернення.