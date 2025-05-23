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Головна Армія До України повернулися 390 військовополонених — фото

До України повернулися 390 військовополонених — фото

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Дата публікації: 23 травня 2025 17:04
Обмін військовополоненими 23 травня — додому повернули 390 українців
Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Між Україною та Росією у пʼятницю, 23 травня, відбулася перша частина домовленості про обмін у форматі "1 000 на 1 000". Додому вдалося повернути 390 захисників.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram.

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Обмін полоненими 23 травня

"Повертаємо наших людей додому. Реалізовано першу частину домовленості про обмін 1 000 на 1 000. Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю", — наголосив глава держави.

Обмін військовополоненими 23 травня
Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 23 травня
Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими між Росією та Україною 23 травня
Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він повідомив, що сьогодні повернулися 390 людей, а у суботу та неділю обмін продовжиться.

Зеленський подякував усім, хто допомагає та працює для повернення українців додому. За його словами, дуже важливо повернути всіх, хто в російському полоні.

Повернення полонених українських воїнів додому 23 травня
Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Воїни, які повернулися з російського полону 23 травня
Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер зазначив, що перевіряється кожне прізвище та інформація по всіх людях.

Українці, які повернулися з неволі РФ 23 травня
Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські воїни після полону 23 травня
Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Продовжимо нашу дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Зазначимо, про цей обмін Україна та Росія домовилися на перших за три роки прямих переговорах в Стамбулі 16 травня.

Нагадаємо, 22 травня заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив, що Україна передала Росії список на обмін.

Крім того, український лідер провів нараду для підготовки до обміну полонених з Росією.

Володимир Зеленський ЗСУ Україна полонені Росія обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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