Росія утримує понад 18 тис. цивільних українців, — Павліченко

Українці в російській в'язниці. Ілюстративне фото: росЗМІ

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що в російському полоні наразі перебуває щонайменше 18 тисяч цивільних українців. Їх утримують в місцях несвободи.

Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 20 травня.

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Українці в російському полоні

"Є інформація щодо кількості осіб, які перебувають в полоні, але вона не завжди чітко встановлена, починаючи з 2022 року. Можу сказати, що вона офіційно не оприлюднюється. Є встановлена на рівні Координаційного штабу, але вона закрита", — зазначив Павліченко.

За його словами, насправді кількість військовополонених, які перебувають на території Росії, налічує до 10 тисяч осіб.

Водночас за оцінками різних джерел, росіяни утримують від 18 до 20 тисяч цивільних українців в місцях несвободи. Павліченко пояснив, що ця кількість підраховується на основі інформації про порушення кримінальних справ за фактом незаконного позбавлення волі, які вносяться в єдиний реєстр досудових розслідувань.

"Вона корелює зі списком зниклих безвісти. Ця спільна інформація дозволяє робити висновки про таку кількість", — додав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про узгодження плану щодо обміну військовополоненими з Росією у форматі 1000 на 1000.

А голова ГУР Кирило Буданов відповів, коли може відбутися масштабний обмін з Росією.