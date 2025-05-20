Россия удерживает более 18 тыс. гражданских украинцев, — Павличенко

Украинцы в российской тюрьме. Иллюстративное фото: росСМИ

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что в российском плену сейчас находится не менее 18 тысяч гражданских украинцев. Их удерживают в местах несвободы.

Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 20 мая.

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Украинцы в российском плену

"Есть информация о количестве лиц, находящихся в плену, но она не всегда четко установлена, начиная с 2022 года. Могу сказать, что она официально не обнародуется. Есть установленная на уровне Координационного штаба, но она закрыта", — отметил Павличенко.

По его словам, на самом деле количество военнопленных, находящихся на территории России, насчитывает до 10 тысяч человек.

В то же время по оценкам различных источников, россияне удерживают от 18 до 20 тысяч гражданских украинцев в местах несвободы. Павличенко объяснил, что это количество подсчитывается на основе информации о возбуждении уголовных дел по факту незаконного лишения свободы, которые вносятся в единый реестр досудебных расследований.

"Оно коррелирует со списком пропавших без вести. Эта общая информация позволяет делать выводы о таком количестве", — добавил он.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о согласовании плана по обмену военнопленными с Россией в формате 1000 на 1000.

А глава ГУР Кирилл Буданов ответил, когда может состояться масштабный обмен с Россией.