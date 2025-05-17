Обмін полоненими 1000 на 1000 — Буданов відповів, коли відбудеться

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, коли відбудеться масштабний обмін полоненими з росіянами. Йдеться про "1 000 на 1 000".

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі ТСН у суботу, 17 травня.

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Буданов сподівається, що обмін "1 000 на 1 000" відбудеться вже наступного тижня.

"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні. По списках — ви ж розумієте, буде обмін. Скажімо так, кого зможемо забрати — того будем забирати. І так само — віддавати", — зазначив керівник ГУР.

За його словами, він не бачить особливих проблем для цього.

Нагадаємо, 16 травня Україна почала роботи з повернення полонених після згоди Росії на обмін "1 000 на 1 000".

Раніше речник МЗС Георгій Тихий прокоментував домовленість щодо обміну полоненими, назвавши її важливим результатом.