Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Армия Буданов ответил, когда будет обмен пленными "1000 на 1000"

Буданов ответил, когда будет обмен пленными "1000 на 1000"

Ua en ru
Дата публикации 17 мая 2025 14:34
Обмен пленными 1000 на 1000 — Буданов ответил, когда состоится
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, когда состоится масштабный обмен пленными с россиянами. Речь идет о "1 000 на 1 000".

Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии ТСН в субботу, 17 мая.

Реклама
Читайте также:

Масштабный обмен пленными

Буданов надеется, что обмен "1 000 на 1 000" состоится уже на следующей неделе.

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам — вы же понимаете, будет обмен. Скажем так, кого сможем забрать — того будем забирать. И так же — отдавать", — отметил руководитель ГУР.

По его словам, он не видит особых проблем для этого.

Напомним, 16 мая Украина начала работы по возвращению пленных после согласия России на обмен "1 000 на 1 000".

Ранее спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал договоренность по обмену пленными, назвав ее важным результатом.

война Украина пленные Кирилл Буданов ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /