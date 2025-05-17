Обмен пленными 1000 на 1000 — Буданов ответил, когда состоится

Буданов ответил, когда будет обмен пленными "1000 на 1000"
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, когда состоится масштабный обмен пленными с россиянами. Речь идет о "1 000 на 1 000".
Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии ТСН в субботу, 17 мая.
Масштабный обмен пленными
Буданов надеется, что обмен "1 000 на 1 000" состоится уже на следующей неделе.
"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам — вы же понимаете, будет обмен. Скажем так, кого сможем забрать — того будем забирать. И так же — отдавать", — отметил руководитель ГУР.
По его словам, он не видит особых проблем для этого.
Напомним, 16 мая Украина начала работы по возвращению пленных после согласия России на обмен "1 000 на 1 000".
Ранее спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал договоренность по обмену пленными, назвав ее важным результатом.
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