Обмен пленными 1000 на 1000 — Буданов ответил, когда состоится

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, когда состоится масштабный обмен пленными с россиянами. Речь идет о "1 000 на 1 000".

Об этом Кирилл Буданов сказал в комментарии ТСН в субботу, 17 мая.

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Масштабный обмен пленными

Буданов надеется, что обмен "1 000 на 1 000" состоится уже на следующей неделе.

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам — вы же понимаете, будет обмен. Скажем так, кого сможем забрать — того будем забирать. И так же — отдавать", — отметил руководитель ГУР.

По его словам, он не видит особых проблем для этого.

Напомним, 16 мая Украина начала работы по возвращению пленных после согласия России на обмен "1 000 на 1 000".

Ранее спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал договоренность по обмену пленными, назвав ее важным результатом.