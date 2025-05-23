Обмен военнопленными 23 мая — домой вернули 390 украинцев

В Украину вернулись 390 военнопленных — фото
Между Украиной и Россией в пятницу, 23 мая, состоялась первая часть договоренности об обмене в формате "1 000 на 1 000". Домой удалось вернуть 390 защитников.
Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.
Обмен пленными 23 мая
"Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1 000 на 1 000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью", — подчеркнул глава государства.
Он сообщил, что сегодня вернулись 390 человек, а в субботу и воскресенье обмен продолжится.
Зеленский поблагодарил всех, кто помогает и работает для возвращения украинцев домой. По его словам, очень важно вернуть всех, кто в российском плену.
Украинский лидер отметил, что проверяется каждая фамилия и информация по всем людям.
"Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", — добавил Зеленский.
Отметим, об этом обмене Украина и Россия договорились на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле 16 мая.
Напомним, 22 мая заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что Украина передала России список на обмен.
Кроме того, украинский лидер провел совещание для подготовки к обмену пленных с Россией.
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