Обмен военнопленными 23 мая — домой вернули 390 украинцев

Обмен военнопленными 23 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Между Украиной и Россией в пятницу, 23 мая, состоялась первая часть договоренности об обмене в формате "1 000 на 1 000". Домой удалось вернуть 390 защитников.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

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Обмен пленными 23 мая

"Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1 000 на 1 000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью", — подчеркнул глава государства.

Обмен военнопленными 23 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 23 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 23 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он сообщил, что сегодня вернулись 390 человек, а в субботу и воскресенье обмен продолжится.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает и работает для возвращения украинцев домой. По его словам, очень важно вернуть всех, кто в российском плену.

Обмен военнопленными 23 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 23 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер отметил, что проверяется каждая фамилия и информация по всем людям.

Обмен военнопленными 23 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 23 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Отметим, об этом обмене Украина и Россия договорились на первых за три года прямых переговорах в Стамбуле 16 мая.

Напомним, 22 мая заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что Украина передала России список на обмен.

Кроме того, украинский лидер провел совещание для подготовки к обмену пленных с Россией.