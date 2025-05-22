Обмін полоненими — Зеленський провів нараду для підготовки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 22 травня провів нараду з підготовки для обміну військовополоненими. На зустрічі були присутні керівники провідних спецслужб України, представники Міноборони та керівник Офісу Президента.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський розповів, що провів нараду, аби підготуватись до звільнення 1000 наших людей з російського полону. За його словами, ця домовленість стала єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині 16 травня. Президент наголосив, що усі працюють, аби цей результат був забезпечений.

Кирило Буданов на нараді президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Андрій Єрмак на нараді президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Рустем Умєров і Ірина Верещук на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Василь Малюк в президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нарада для підготовки з обміну полоненими. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості. Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що повернути всіх наших людей із російської неволі — одне із ключових завдань України.

Нагадаємо, 16 травня Україна почала роботи з повернення полонених після згоди Росії на обмін "1000 на 1000".

Керівник ГУР Кирило Буданов відповів, коли буде обмін полоненими. За його словами, стане наймасштабнішим обміном за час повномасштабної війни.