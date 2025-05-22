Обмін полоненими — Зеленський провів нараду для підготовки

Зеленський провів нараду для підготовки до обміну полонених
Президент України Володимир Зеленський 22 травня провів нараду з підготовки для обміну військовополоненими. На зустрічі були присутні керівники провідних спецслужб України, представники Міноборони та керівник Офісу Президента.
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
Обмін полоненими 1000 на 1000
Зеленський розповів, що провів нараду, аби підготуватись до звільнення 1000 наших людей з російського полону. За його словами, ця домовленість стала єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині 16 травня. Президент наголосив, що усі працюють, аби цей результат був забезпечений.
"Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості. Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", — йдеться у повідомленні.
Глава держави наголосив, що повернути всіх наших людей із російської неволі — одне із ключових завдань України.
Нагадаємо, 16 травня Україна почала роботи з повернення полонених після згоди Росії на обмін "1000 на 1000".
Керівник ГУР Кирило Буданов відповів, коли буде обмін полоненими. За його словами, стане наймасштабнішим обміном за час повномасштабної війни.
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