Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Армія Зеленський провів нараду для підготовки до обміну полонених

Зеленський провів нараду для підготовки до обміну полонених

Ua en ru
Дата публікації: 22 травня 2025 14:01
Обмін полоненими — Зеленський провів нараду для підготовки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 22 травня провів нараду з підготовки для обміну військовополоненими. На зустрічі були присутні керівники провідних спецслужб України, представники Міноборони та керівник Офісу Президента.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Обмін полоненими 1000 на 1000

Зеленський розповів, що провів нараду, аби підготуватись до звільнення 1000 наших людей з російського полону. За його словами, ця домовленість стала єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині 16 травня. Президент наголосив, що усі працюють, аби цей результат був забезпечений.

Коли буде обмін полоненими
Кирило Буданов на нараді президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
РФ і Україна проведуть обмін полоненими
Андрій Єрмак на нараді президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Нарада для підготовки обміну полоненими
Рустем Умєров і Ірина Верещук на нараді. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полонених 1000 на 1000
Василь Малюк в президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими з Росією
Нарада для підготовки з обміну полоненими. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Були доповіді щодо контактів із росіянами. Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості. Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", — йдеться у повідомленні. 

Глава держави наголосив, що повернути всіх наших людей із російської неволі — одне із ключових завдань України.

Нагадаємо, 16 травня Україна почала роботи з повернення полонених після згоди Росії на обмін "1000 на 1000".

Керівник ГУР Кирило Буданов відповів, коли буде обмін полоненими. За його словами, стане наймасштабнішим обміном за час повномасштабної війни.

Володимир Зеленський полонені війна в Україні Росія обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /