Обмен пленными — Зеленский провел совещание для подготовки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая провел совещание по подготовке для обмена военнопленными. На встрече присутствовали руководители ведущих спецслужб Украины, представители Минобороны и руководитель Офиса Президента.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обмен пленными 1000 на 1000

Зеленский рассказал, что провел совещание, чтобы подготовиться к освобождению 1000 наших людей из российского плена. По его словам, эта договоренность стала единственным реальным результатом встречи в Турции 16 мая. Президент подчеркнул, что все работают, чтобы этот результат был обеспечен.

Кирилл Буданов на совещании президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Андрей Ермак на совещании президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Рустем Умеров и Ирина Верещук на совещании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Василий Малыш у президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Совещание для подготовки по обмену пленными. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Были доклады по контактам с россиянами. Министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и выполнение договоренности. Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса. Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что вернуть всех наших людей из российской неволи — одна из ключевых задач Украины.

Напомним, 16 мая Украина начала работы по возвращению пленных после согласия России на обмен "1000 на 1000".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов ответил, когда будет обмен пленными. По его словам, станет самым масштабным обменом за время полномасштабной войны.