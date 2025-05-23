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Первый этап обмена "1000 на 1000" — кого освободили из плена РФ

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Дата публикации 23 мая 2025 17:46
Обмен пленными "1000 на 1000" - кого вернули из РФ на первом этапе
Освобожденные из плена РФ украинцы. Фото: Коордштаб

В пятницу, 23 мая, в рамках договоренностей в формате "1000 на 1000" были освобождены 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц из плена РФ. Все они пройдут медицинский осмотр и получат необходимую поддержку.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

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Среди освобожденных — бойцы Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

"Освобожденные защитники защищали нашу землю на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях", — говорится в сообщении.

Обмін полоненими 1000 на 1000
Военные, которых освободили из плена. Фото: Коордштаб

Всего домой вернулись три женщины и 387 мужчин. Все они пройдут медицинский осмотр, получат необходимую психологическую поддержку, социальные выплаты за весь период пребывания в плену и помощь в реинтеграции.

"Нынешний обмен является частью большого обмена "1000 на 1000". Координационный штаб не останавливает работу и в ближайшее время готовимся к встрече второй группы освобожденных украинских пленников", — подытожили в Коордштабе.

Обмін полоненими 1000 на 1000
Освобожденные бойцы. Фото: Коордштаб
Обмін полоненими 1000 на 1000
Украинские защитники, которых освободили из плена. Фото: Коордштаб

Напомним, 23 мая в Украину вернулись 390 военнопленных в рамках масштабного обмена с РФ. Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец и показал первые кадры возвращения.

военные пленные война в Украине военнослужащие обмен пленными
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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