Обмін полоненими 23 травня — перші кадри повернення

Обмін військовополоненими 23 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У п'ятницю, 23 травня, відбулося перше повернення українських військовополонених у межах формату "1000 на 1000". Додому повернулись 390 українців.

Про це повідомили омбудсман України Дмитро Лубінець та показав перші кадри повернення.

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Обмін військовополоненими 23 травня

Лубінець розповів, що в результаті домовленостей у Туреччині, 23 травня Україна повернула додому 390 своїх громадян. Це перший обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

"Обмін відбувся завдяки наполегливій роботі українських державних органів, які входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", — йдеться у повідомленні.

Також омбудсман наголосив, що на місці контролюють дотримання прав людини відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій.

Як формували списки для обміну

Водночас міністр оборони Рустем Умєров розповів, що усі ключові органи, відповідальні за підготовку до обміну, діяли як єдина команда, аби повернути наших людей додому у максимально стислі терміни.

"Військові та цивільні. Чоловіки й жінки. Кожен із них — наш. Списки формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя. В межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів", — пояснив міністр.

Він наголосив, що Україна не забуває жодного свого громадянина і продовжуватиме роботу, доки не поверне усіх.

Нагадаємо, 23 травня до України повернулися 390 військовополонених. Президент Володимир Зеленський показав фото з обміну.

Україна та Росія домовилися про цей обмін під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Це була перша зустріч представників України та РФ після невдалого діалогу на початку 2022 року.