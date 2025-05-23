Обмен пленными 23 мая — первые кадры возвращения

Обмен пленными "1000 на 1000" — первые кадры возвращения
В пятницу, 23 мая, состоялось первое возвращение украинских военнопленных в рамках формата "1000 на 1000". Домой вернулись 390 украинцев.
Об этом сообщили омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец и показал первые кадры возвращения.
Обмен военнопленными 23 мая
Лубинец рассказал, что в результате договоренностей в Турции, 23 мая Украина вернула домой 390 своих граждан. Это первый обмен пленными в формате "1000 на 1000".
"Обмен состоялся благодаря упорной работе украинских государственных органов, которые входят в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", — говорится в сообщении.
Также омбудсмен отметил, что на месте контролируют соблюдение прав человека в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций.
Как формировали списки для обмена
В то же время министр обороны Рустем Умеров рассказал, что все ключевые органы, ответственные за подготовку к обмену, действовали как единая команда, чтобы вернуть наших людей домой в максимально сжатые сроки.
"Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них — наш. Списки формировались по единому критерию — сохранить жизнь. В рамках стамбульских договоренностей ожидаем новых обменов, которые продлятся несколько дней", — пояснил министр.
Он подчеркнул, что Украина не забывает ни одного своего гражданина и будет продолжать работу, пока не вернет всех.
Напомним, 23 мая в Украину вернулись 390 военнопленных. Президент Владимир Зеленский показал фото с обмена.
Украина и Россия договорились об этом обмене во время переговоров в Стамбуле 16 мая. Это была первая встреча представителей Украины и РФ после неудачного диалога в начале 2022 года.
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