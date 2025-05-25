Буданов показав захисників, які повернулися з полону 25 травня

Українські захисники, які 25 травня повернулися з російського полону. Фото: t.me/Koord_shtab

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов показав відео з обміну військовополоненими 25 травня. За його словами, робота з визволення всіх продовжується.

Відео Кирило Буданов опублікував у Telegram.

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У межах триденного обміну на рідну землю повернулися 1000 українських захисників.

Буданов привітав моряків, десантників, піхотинців, нацгвардійців та прикордонників.

"Дякую команді Координаційного штабу за важливу роботу. Продовжуємо робити все можливе, щоб визволити всіх", — додав керівник ГУР.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський показав перші кадри повернення військових до України 25 травня.

А у Координаційному штабі розповіли, кого саме вдалося повернути на рідну землю в рамках третього обміну.