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Головна Армія З російського полону повернулися ще 303 воїни — фото

З російського полону повернулися ще 303 воїни — фото

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Дата публікації: 25 травня 2025 12:31
Обмін полоненими 25 травня — на рідну землю повернулися ще 303 захисники
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Відбулася третя частина обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000". Додому повернулися ще 303 українські захисники.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram у неділю, 25 травня.

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Обмін полоненими 25 травня

"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1 000 на 1 000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено", — зазначив Зеленський.

Обмін полоненими 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Додому повернулися воїни української армії, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.

Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські воїни, яких повернули з полону 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави подякував команді, яка працювала цілодобово для успішної реалізації обміну у форматі "1 000 на 1 000".

Українські воїни, яких повернули з полону 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Повернення військовополонених додому 25 травня
Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!" — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 травня до України повернулися 390 захисників з російського полону. Це була перша частина в рамках формату "1 000 на 1 000".

А 24 травня на рідну землю повернулися 307 воїнів. Зеленський показав зворушливі фото.

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна полонені обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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