Обмін полоненими 24 травня — Зеленський показав перші кадри

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у суботу, 24 травня, відбувся другий день обміну у форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 307 захисників.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Обмін полоненими 24 травня

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", — зазначив Зеленський.

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він повідомив, що серед тих, хто повернувся додому, є:

воїни української армії;

бійці Державної прикордонної служби;

військові Національної гвардії України.

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський подякував усім, хто залучений до процесу обміну. За його словами, мета України — повернути кожного з російського полону. Він додав, що взаємодія з партнерами продовжується.

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 травня відбувся перший обмін полоненими в рамках формату "1000 на 1000". На рідну землю повернулися 390 захисників.

А Новини.LIVE показали, як українці чекали на воїнів з російської неволі. Звільнені бійці привіталися із родичами та всіма, хто очікував.