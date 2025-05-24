Обмін полоненими 24 травня — Зеленський показав перші кадри

Другий день обміну — Україна повернула ще 307 воїнів
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у суботу, 24 травня, відбувся другий день обміну у форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 307 захисників.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Обмін полоненими 24 травня
"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", — зазначив Зеленський.
Він повідомив, що серед тих, хто повернувся додому, є:
- воїни української армії;
- бійці Державної прикордонної служби;
- військові Національної гвардії України.
Зеленський подякував усім, хто залучений до процесу обміну. За його словами, мета України — повернути кожного з російського полону. Він додав, що взаємодія з партнерами продовжується.
Нагадаємо, 23 травня відбувся перший обмін полоненими в рамках формату "1000 на 1000". На рідну землю повернулися 390 захисників.
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