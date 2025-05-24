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Головна Армія Другий день обміну — Україна повернула ще 307 воїнів

Другий день обміну — Україна повернула ще 307 воїнів

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Дата публікації: 24 травня 2025 13:56
Обмін полоненими 24 травня — Зеленський показав перші кадри
Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у суботу, 24 травня, відбувся другий день обміну у форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 307 захисників.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Обмін полоненими 24 травня

"Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", — зазначив Зеленський.

Обмін полоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Він повідомив, що серед тих, хто повернувся додому, є:

  • воїни української армії;
  • бійці Державної прикордонної служби;
  • військові Національної гвардії України. 
Повернення військовополонених додому 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Звільнені полонені 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські воїни, яких повернули з полону 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський подякував усім, хто залучений до процесу обміну. За його словами, мета України — повернути кожного з російського полону. Він додав, що взаємодія з партнерами продовжується.

Обмін полоненими між Росією та Україною 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 травня відбувся перший обмін полоненими в рамках формату "1000 на 1000". На рідну землю повернулися 390 захисників.

А Новини.LIVE показали, як українці чекали на воїнів з російської неволі. Звільнені бійці привіталися із родичами та всіма, хто очікував.

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна полонені обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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