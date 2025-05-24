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Второй день обмена — Украина вернула еще 307 воинов

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Дата публикации 24 мая 2025 13:56
Обмен пленными 24 мая — Зеленский показал первые кадры
Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 24 мая, состоялся второй день обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись еще 307 защитников.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Обмен пленными 24 мая

"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения", — отметил Зеленский.

Обмін полоненими 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он сообщил, что среди тех, кто вернулся домой, есть:

  • воины украинской армии;
  • бойцы Государственной пограничной службы;
  • военные Национальной гвардии Украины.
Повернення військовополонених додому 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Звільнені полонені 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Українські воїни, яких повернули з полону 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский поблагодарил всех, кто вовлечен в процесс обмена. По его словам, цель Украины — вернуть каждого из российского плена. Он добавил, что взаимодействие с партнерами продолжается.

Обмін полоненими між Росією та Україною 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 23 мая состоялся первый обмен пленными в рамках формата "1000 на 1000". На родную землю вернулись 390 защитников.

А Новини.LIVE показали, как украинцы ждали воинов из российской неволи. Освобожденные бойцы поздоровались с родственниками и всеми, кто ожидал.

Владимир Зеленский война ВСУ Украина пленные обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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