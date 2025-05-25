Обмен пленными 25 мая — на родную землю вернулись еще 303 защитника

Из российского плена вернулись еще 303 воина — фото
Состоялась третья часть обмена пленными в формате "1000 на 1000". Домой вернулись еще 303 украинских защитника.
Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 25 мая.
Обмен пленными 25 мая
"303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена", — отметил Зеленский.
Домой вернулись воины украинской армии, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.
Глава государства поблагодарил команду, которая работала круглосуточно для успешной реализации обмена в формате "1000 на 1000".
"Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена! " — добавил Зеленский.
Напомним, 23 мая в Украину вернулись 390 защитников из российского плена. Это была первая часть в рамках формата "1000 на 1000".
А 24 мая на родную землю вернулись 307 воинов. Зеленский показал трогательные фото.
Читайте Новини.LIVE!