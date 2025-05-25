Обмен пленными 25 мая — на родную землю вернулись еще 303 защитника

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Состоялась третья часть обмена пленными в формате "1000 на 1000". Домой вернулись еще 303 украинских защитника.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 25 мая.

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Обмен пленными 25 мая

"303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена", — отметил Зеленский.

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Домой вернулись воины украинской армии, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства поблагодарил команду, которая работала круглосуточно для успешной реализации обмена в формате "1000 на 1000".

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена! " — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 23 мая в Украину вернулись 390 защитников из российского плена. Это была первая часть в рамках формата "1000 на 1000".

А 24 мая на родную землю вернулись 307 воинов. Зеленский показал трогательные фото.