Буданов показал защитников, которые вернулись из плена 25 мая

Буданов показал щемящее видео с обмена военнопленных
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов показал видео с обмена военнопленными 25 мая. По его словам, работа по освобождению всех продолжается.
Видео Кирилл Буданов опубликовал в Telegram.
Возвращение 303 воинов домой
В рамках трехдневного обмена на родную землю вернулись 1000 украинских защитников.
Буданов поздравил моряков, десантников, пехотинцев, нацгвардейцев и пограничников.
"Спасибо команде Координационного штаба за важную работу. Продолжаем делать все возможное, чтобы освободить всех", — добавил руководитель ГУР.
Напомним, президент Владимир Зеленский показал первые кадры возвращения военных в Украину 25 мая.
А в Координационном штабе рассказали, кого именно удалось вернуть на родную землю в рамках третьего обмена.
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