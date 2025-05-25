Обмін військовополоненими 25 травня — хто повернувся в Україну

Третій обмін полоненими — хто з бійців повернувся в Україну
Масштабний обмін військовополоненими "1000 на 1000" завершився у неділю, 25 травня. На рідну землю повернулися ще 303 воїни. Зокрема, серед них є 70 оборонців Маріуполя.
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.
Хто повернувся з полону 25 травня
Додому вдалося повернути 303 воїни, серед них представники Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.
"Усі 303 визволені сьогодні оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу", — йдеться у повідомленні.
Визволені воїни обороняли країну на:
- Донецькому напрямку;
- Луганському;
- в Запорізькій області;
- Харківській;
- Херсонській;
- Сумській;
- Чернігівській.
У Коордштабі зазначили, що обмін у форматі "1000 на 1000" став шостим з початку 2025 року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.
"Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5 757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами", — йдеться у повідомленні.
Звільнені захисники отримають усі необхідну меддопомогу, реабілітацію, виплати грошового забезпечення та одноразову матеріальну допомогу.
Україна сприятиме поверненню звільнених з російського полону до повноцінного життя в суспільстві після тривалого перебування в ізоляції.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував команді, яка працювала цілодобово для успішної реалізації обміну у форматі "1000 на 1000".
А 24 травня додому повернулися 307 бійців. Один зі звільнених захисників після 17 місяців неволі вперше обійняв маленького сина.
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