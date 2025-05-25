Обмін військовополоненими 25 травня — хто повернувся в Україну

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Масштабний обмін військовополоненими "1000 на 1000" завершився у неділю, 25 травня. На рідну землю повернулися ще 303 воїни. Зокрема, серед них є 70 оборонців Маріуполя.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

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Додому вдалося повернути 303 воїни, серед них представники Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Усі 303 визволені сьогодні оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу", — йдеться у повідомленні.

Визволені воїни обороняли країну на:

Донецькому напрямку;

Луганському;

в Запорізькій області;

Харківській;

Херсонській;

Сумській;

Чернігівській.

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

У Коордштабі зазначили, що обмін у форматі "1000 на 1000" став шостим з початку 2025 року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5 757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами", — йдеться у повідомленні.

Звільнені захисники отримають усі необхідну меддопомогу, реабілітацію, виплати грошового забезпечення та одноразову матеріальну допомогу.

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Україна сприятиме поверненню звільнених з російського полону до повноцінного життя в суспільстві після тривалого перебування в ізоляції.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував команді, яка працювала цілодобово для успішної реалізації обміну у форматі "1000 на 1000".

А 24 травня додому повернулися 307 бійців. Один зі звільнених захисників після 17 місяців неволі вперше обійняв маленького сина.