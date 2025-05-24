Військовий обійняв сина після повернення з полону — відео

Воїн після 17 місяців полону обійняв сина — зворушливе відео
У рамках обміну у форматі "1000 на 1000" в другий день у суботу, 24 травня, додому повернувся військовий, який пробув у неволі 17 місяців. Під час зустрічі з рідними він обійняв свого маленького сина.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Обмін полоненими 24 травня
Боєць Дмитро, який пробув у ворожому полоні півтора роки, обійняв свого маленького сина.
Нагадаємо, за підсумками двох днів обміну "1000 на 1000" вдалося повернути в Україну 697 захисників. Новини.LIVE показали щемливі фото з місця, де воїни зустрілися з рідними.
Також там були присутні рідні військових, які досі перебувають в російській неволі. Одна з жінок розповіла, що понад три роки чекає з полону сина.
А батько іншого захисника зазначив, що його син потрапив у полон два з половиною роки тому у Павлівці на Донеччині.
Крім того, Президент України Володимир Зеленський анонсував третій етап обміну, який відбудеться 25 травня.
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