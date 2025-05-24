Обмін полоненими — жінка чекає на повернення сина з полону РФ

Жінка, яка чекає на сина. Фото: Новини.LIVE

В Україну в суботу, 24 травня, з російського полону повернулися 307 захисників. Одна з жінок розповіла, що чекає на сина вже понад три роки.

Про це вона сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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За словами жінки, вона чекає на сина, про якого не має новин з 2023 року. Вона розповіла, що чоловік потрапив у полон 12 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя й перебуває там вже 37 місяців.

"У 2023 році Telegram-канал брав у нього інтерв'ю і він передавав вітання. Живий, здоровий, все добре", — сказала жінка.

Раніше батько військовополоненого розповів про свого сина, якого він чекає два з половиною роки.

Також Новини.LIVE показали фоторепортаж з повернення військовополонених додому.