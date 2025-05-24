Обмін полоненими 24 травня — Буданов показав перші кадри

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Очільник Головного управління розвідки Міноборони розповів, що сьогодні, 24 травня, ще 307 наших захисників повернулися з російського полону. Він висловив радість за усіх, хто нарешті зміг побачити своїх рідних.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram та показав відповідне відео.

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"Великий обмін триває. Сьогодні вітаємо на рідній землі ще 307 наших Захисників", — написав Буданов.

Він заявив, що щиро радіє за тих, хто дочекався рідних. Крім того, очільник ГУР наголосив, що Україна працює далі, аби повернути додому кожного українця.

Нагадаємо, у Координаційному штабі повідомили, хто повернувся з полону РФ 24 травня та на яких напрямках служили оборонці.

Також звільнений з російського полону український захисник після повернення одразу зателефонував мамі. Дмитро Лубінець показав зворушливе відео.