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Радуюсь за всех — Буданов показал кадры с обмена пленными

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Дата публикации 24 мая 2025 15:22
Обмен пленными 24 мая — Буданов показал первые кадры
Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Глава Главного управления разведки Минобороны рассказал, что сегодня, 24 мая, еще 307 наших защитников вернулись из российского плена. Он выразил радость за всех, кто наконец смог увидеть своих родных.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram и показал соответствующее видео.

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"Большой обмен продолжается. Сегодня приветствуем на родной земле еще 307 наших Защитников", — написал Буданов.

Он заявил, что искренне радуется за тех, кто дождался родных. Кроме того, глава ГУР подчеркнул, что Украина работает дальше, чтобы вернуть домой каждого украинца.

Напомним, в Координационном штабе сообщили, кто вернулся из плена РФ 24 мая и на каких направлениях служили защитники.

Также освобожденный из российского плена украинский защитник после возвращения сразу позвонил маме. Дмитрий Лубинец показал трогательное видео.

пленные Кирилл Буданов война в Украине Россия обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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