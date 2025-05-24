Списки полонених 1000 на 1000 — хто повернувся додому

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Україна 24 травня провела другий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". З російської неволі повернулися ще 307 українців.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження військовополоненими.

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"Сьогодні відбувся другий етап великого обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України повернуто з російської неволі ще 307 оборонців", — йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі розповіли, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін полоненими 24 травня. Фото: t.me/Koord_shtab

Також в нинішньому обміні повертаються в Україну 27 захисників Маріуполя. Усі 307 визволених оборонців — це чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

"Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми показали, як українці зустрічали героїв із російського полону 23 травня.

Також під час першого дня обміну міністр оборони Рустем Умєров поспілкувався з близькими воїнів. Люди тримали в руках плакати з фото захисників та прапори.