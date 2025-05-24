Списки пленных 1000 на 1000 — кто вернулся домой

Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Украина 24 мая провели второй обмен пленными в формате "1000 на 1000". Из российской неволи вернулось еще 307 украинцев.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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"Сегодня состоялся второй этап большого обмена пленными в формате "1000 на 1000". Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины возвращено из российской неволи еще 307 защитников", — говорится в сообщении.

В Координационном штабе рассказали, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмен пленными 24 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Также в нынешнем обмене возвращаются в Украину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников — это мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Всего домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

"Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы показали, как украинцы встречали героев из российского плена 23 мая.

Также во время первого дня обмена министр обороны Рустем Умеров пообщался с близкими воинов. Люди держали в руках плакаты с фото защитников и флаги.