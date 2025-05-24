Списки пленных 1000 на 1000 — кто вернулся домой

Возвращение защитников из плена — кто в списке
Украина 24 мая провели второй обмен пленными в формате "1000 на 1000". Из российской неволи вернулось еще 307 украинцев.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Кого вернули из плена 24 мая
"Сегодня состоялся второй этап большого обмена пленными в формате "1000 на 1000". Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента Украины возвращено из российской неволи еще 307 защитников", — говорится в сообщении.
В Координационном штабе рассказали, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.
Также в нынешнем обмене возвращаются в Украину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников — это мужчины, представители рядового и сержантского состава.
Всего домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
"Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее мы показали, как украинцы встречали героев из российского плена 23 мая.
Также во время первого дня обмена министр обороны Рустем Умеров пообщался с близкими воинов. Люди держали в руках плакаты с фото защитников и флаги.
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