Обмін військовополоненими 24 травня — звільнений захисник зателефонував мамі

Обмін військовополоненими 24 травня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Звільнений з російського полону український захисник Дмитро після повернення одразу зателефонував мамі. Він повідомив їй, що живий.

Зворушливе відео першої розмови після полону опублікував омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у суботу, 24 травня.

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Дзвінок мамі

"Мамо, я живий. Скоро буду вдома, я скоро буду, мам. Я за вами заскучав", — сказав захисник мамі.

Дмитро був у російському полоні понад рік. Відомо, що вдома на нього чекає маленький син.

"Коли ноги торкаються рідної землі, а в слухавці — голос мами. Це не просто мить — це ціла вічність, вкладена в слова: "Мама, я живий", — зазначив Лубінець.

Нагадаємо, 24 травня додому повернулися 307 українських захисників. Президент Володимир Зеленський показав перші кадри.

А в Координаційному штабі з питань поводження військовополоненими повідомили, хто саме повернувся з російського полону.