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Первый звонок маме после плена — трогательное видео

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Дата публикации 24 мая 2025 15:05
Обмен военнопленными 24 мая — освобожденный защитник позвонил маме
Обмен военнопленными 24 мая. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Освобожденный из российского плена украинский защитник Дмитрий после возвращения сразу позвонил маме. Он сообщил ей, что жив.

Трогательное видео первого разговора после плена опубликовал омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 24 мая.

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Звонок маме

"Мама, я живой. Скоро буду дома, я скоро буду, мам. Я по вам соскучился", — сказал защитник маме.

Дмитрий был в российском плену более года. Известно, что дома его ждет маленький сын.

"Когда ноги касаются родной земли, а в трубке — голос мамы. Это не просто мгновение — это целая вечность, вложенная в слова: "Мама, я живой", — отметил Лубинец.

Напомним, 24 мая домой вернулись 307 украинских защитников. Президент Владимир Зеленский показал первые кадры.

А в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, кто именно вернулся из российского плена.

война Украина пленные Дмитрий Лубинец обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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