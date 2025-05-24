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Головна Армія Як рідні чекають своїх захисників з полону — фоторепортаж

Як рідні чекають своїх захисників з полону — фоторепортаж

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Дата публікації: 24 травня 2025 15:42
Обмін полоненими 24 травня — як рідні чекають захисників додому
Рідні чекають своїх захисників з полону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У суботу, 24 травня, відбувся другий обмін полоненими в рамках домовленостей України і РФ у форматі "1000 на 1000". Сьогодні додому повернулися 307 українських захисників, яких чекали рідні.

Кореспондент Новини.LIVE показав, як рідні чекали своїх захисників з полону.

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Рідні чекають своїх захисників з полону

Сьогодні додому з російського полону повернулося 307 українських оборонців, які несли службу на різних напрямках. Рідні вийшли чекати своїх захисників з прапорами та щасливими усмішками.

Обмін полоненими 24 травня
Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Обмін полоненими України і РФ 24 травня
Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Скільки людей повернулось з полону 24 травня
Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
З полону повернулось 307 бійців
Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Хто повернувся з полону 24 травня
Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Обмін полоненими 1000 на 1000
Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Обмін полоненими 24 травня
Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Рідні чекають додому полонених
Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Однак автобуси з полоненими зустрічали також близькі військових, які ще не повернулись додому. Вони хотіли отримати звістку про своїх рідних та дізнатися, де вони перебувають.

Нагадаємо, в Координаційному штабі розповіли, хто повернувся з російського полону. Усі 307 визволених оборонців — це чоловіки. 

Також очільник ГУР Кирило Буданов показав кадри з обміну полоненими. Він висловив радість за усіх, хто зміг побачити рідних. 

військові полонені війна в Україні повернення обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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