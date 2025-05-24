Обмін полоненими 24 травня — як рідні чекають захисників додому

Рідні чекають своїх захисників з полону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У суботу, 24 травня, відбувся другий обмін полоненими в рамках домовленостей України і РФ у форматі "1000 на 1000". Сьогодні додому повернулися 307 українських захисників, яких чекали рідні.

Кореспондент Новини.LIVE показав, як рідні чекали своїх захисників з полону.

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Рідні чекають своїх захисників з полону

Сьогодні додому з російського полону повернулося 307 українських оборонців, які несли службу на різних напрямках. Рідні вийшли чекати своїх захисників з прапорами та щасливими усмішками.

Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Рідні чекають з полону своїх захисників. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Однак автобуси з полоненими зустрічали також близькі військових, які ще не повернулись додому. Вони хотіли отримати звістку про своїх рідних та дізнатися, де вони перебувають.

Нагадаємо, в Координаційному штабі розповіли, хто повернувся з російського полону. Усі 307 визволених оборонців — це чоловіки.

Також очільник ГУР Кирило Буданов показав кадри з обміну полоненими. Він висловив радість за усіх, хто зміг побачити рідних.