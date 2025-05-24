Обмен пленными 24 мая — как родные ждут защитников домой

Как родные ждут своих защитников из плена — фоторепортаж
В субботу, 24 мая, состоялся второй обмен пленными в рамках договоренностей Украины и РФ в формате "1000 на 1000". Сегодня домой вернулись 307 украинских защитников, которых ждали родные.
Корреспондент Новини.LIVE показал, как родные ждали своих защитников из плена.
Родные ждут своих защитников из плена
Сегодня домой из российского плена вернулось 307 украинских защитников, которые несли службу на разных направлениях. Родные вышли ждать своих защитников с флагами и счастливыми улыбками.
Однако автобусы с пленными встречали также близкие военных, которые еще не вернулись домой. Они хотели получить известие о своих родных и узнать, где они находятся.
Напомним, в Координационном штабе рассказали, кто вернулся из российского плена. Все 307 освобожденных защитников — это мужчины.
Также глава ГУР Кирилл Буданов показал кадры по обмену пленными. Он выразил радость за всех, кто смог увидеть родных.
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