Обмен пленными 24 мая — как родные ждут защитников домой

Родные ждут своих защитников из плена. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В субботу, 24 мая, состоялся второй обмен пленными в рамках договоренностей Украины и РФ в формате "1000 на 1000". Сегодня домой вернулись 307 украинских защитников, которых ждали родные.

Корреспондент Новини.LIVE показал, как родные ждали своих защитников из плена.

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Родные ждут своих защитников из плена

Сегодня домой из российского плена вернулось 307 украинских защитников, которые несли службу на разных направлениях. Родные вышли ждать своих защитников с флагами и счастливыми улыбками.

Родные ждут из плена своих защитников. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Родные ждут из плена своих защитников. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Родные ждут из плена своих защитников. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Родные ждут из плена своих защитников. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Родные ждут из плена своих защитников. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Родные ждут из плена своих защитников. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Родные ждут из плена своих защитников. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Родные ждут из плена своих защитников. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Однако автобусы с пленными встречали также близкие военных, которые еще не вернулись домой. Они хотели получить известие о своих родных и узнать, где они находятся.

Напомним, в Координационном штабе рассказали, кто вернулся из российского плена. Все 307 освобожденных защитников — это мужчины.

Также глава ГУР Кирилл Буданов показал кадры по обмену пленными. Он выразил радость за всех, кто смог увидеть родных.