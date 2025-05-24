Обмін полоненими — батько розповів про сина, якого чекає 2,5 роки

Рідні військовополоненого. Фото: Новини.LIVE

В Україну в суботу, 24 травня, з російського полону повернулися 307 захисників. Батько одного з військовополонених Іван чекає на сина вже два з половиною роки.

Про це він розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Чоловік сподівається, що в межах обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 повернеться і його син.

"Надіємось, їх там у Бійську було 75 людей, наш син теж в Бійській колонії. Хлопці сказали, що є надія. Вчора дуже багато було хлопців, був навіть побратим, який з ним в один день потрапив у полон. Поспілкувався, що дуже великі шанси, що він сьогодні або завтра буде", — сказав Іван.

За його словами, син є військовослужбовцем 72-ї бригади й потрапив у полон два з половиною роки тому у Павлівці на Донеччині.

Коли він ще перебував у Горлівці, то надіслав батькам два листа, а йому натомість через волонтерів відправили посилку. Водночас побратими хлопця, які повернулися з полону, підтвердили, що він отримав її.

"А потім заборонили посилки і більше не було зв'язку. Звільнені з полону кажуть, що якщо буде переміщення з Бійська, то дуже великі шанси, що наш син буде сьогодні або завтра", — зауважив Іван.

Він додав, що більшості рідних приходять повідомлення в "Дії" про звільнення з полону, але його родина ще не отримувала.

Раніше в Координаційному штабі розповіли, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, ТрО, ДПСУ та Нацгвардії.

На обміні побували Новини.LIVE та показали щемливі фото з місця.