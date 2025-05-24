Обмен пленными — отец рассказал о сыне, которого ждет 2,5 года

Родные военнопленного. Фото: Новини.LIVE

В Украину в субботу, 24 мая, из российского плена вернулись 307 защитников. Отец одного из военнопленных Иван ждет сына уже два с половиной года.

Об этом он рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Мужчина надеется, что в рамках обмена пленными в формате 1000 на 1000 вернется и его сын.

"Надеемся, их там в Бойске было 75 человек, наш сын тоже в Бойской колонии. Ребята сказали, что есть надежда. Вчера очень много было ребят, был даже побратим, который с ним в один день попал в плен. Пообщался, что очень большие шансы что он сегодня или завтра будет", — сказал Иван.

По его словам, сын является военнослужащим 72-й бригады и попал в плен два с половиной года назад в Павловке на Донеччине.

Когда он еще находился в Горловке, то прислал родителям два письма, а ему взамен через волонтеров отправили посылку. В то же время побратимы парня, которые вернулись из плена, подтвердили, что он получил ее.

"А потом запретили посылки и больше не было связи. Освобожденные из плена говорят, что если будет перемещение из Бойска, то очень большие шансы, что наш сын будет сегодня или завтра", — отметил Иван.

Он добавил, что большинству родных приходят сообщения в "Дії" об освобождении из плена, но его семья еще не получала.

Ранее в Координационном штабе рассказали, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, ТрО, ГПСУ и Нацгвардии.

На обмене побывали Новини.LIVE и показали щемящие фото с места.