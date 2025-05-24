Обмен пленными - женщина ждет возвращения сына из плена РФ

Женщина, которая ждет сына. Фото: Новини.LIVE

В Украину в субботу, 24 мая, из российского плена вернулись 307 защитников. Одна из женщин рассказала, что ждет сына уже более трех лет.

Об этом она сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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По словам женщины, она ждет сына, о котором нет новостей с 2023 года. Она рассказала, что муж попал в плен 12 апреля 2022 года во время обороны Мариуполя и находится там уже 37 месяцев.

"В 2023 году Telegram-канал брал у него интервью и он передавал приветствие. Живой, здоровый, все хорошо", — сказала женщина.

Ранее отец военнопленного рассказал о своем сыне, которого он ждет два с половиной года.

Также Новини.LIVE показали фоторепортаж с возвращения военнопленных домой.