Обмін полоненими 24 травня — 307 захисників вдома

Другий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" — фоторепортаж
Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни. Загалом планується звільнити 1000 осіб: 23 травня відбувся перший етап і додому повернулися 390 полонених, сьогодні звільнили ще 307 оборонців.
Перші кадри повернення українців додому — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.
Обмін полоненими 24 травня
Сьогодні додому повернулося 307 українських військових, серед яких 27 захисників Маріуполя.
З російської неволі вийшли оборонці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Рідні чекали своїх захисників з полону та прийшли до автобусів з полоненими з прапорами та фото своїх близьких. Люди не могли стримати сліз, а українці, які повернулись з РФ, не могли повірити, що вони вдома.
Нагадаємо, 23 травня до України повернулися 390 військовополонених. Відбулася перша частина домовленості про обмін у форматі "1 000 на 1 000".
Вже 24 травня з російської неволі повернули 307 українців. Усі визволені оборонці — це чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
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