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Головна Армія Другий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" — фоторепортаж

Другий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" — фоторепортаж

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Дата публікації: 24 травня 2025 18:30
Обмін полоненими 24 травня — 307 захисників вдома
Полонені, які повернулись додому 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими з початку повномасштабної війни. Загалом планується звільнити 1000 осіб: 23 травня відбувся перший етап і додому повернулися 390 полонених, сьогодні звільнили ще 307 оборонців. 

Перші кадри повернення українців додому — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE. 

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Обмін полоненими 24 травня

Сьогодні додому повернулося 307 українських військових, серед яких 27 захисників Маріуполя. 

З російської неволі  вийшли оборонці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Обмін полоненими України і РФ24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Скільки людей повернулось з полону 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Хто повернувся з полону 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Другий день обміну полоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Обмін військовополоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Україна і РФ провели обмін полоненими
Обмін полоненими 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Українці повертаються додому з полону 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Обмін полоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Повернення з полону 24 травня
Обмін полоненими 24 травня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE


Рідні чекали своїх захисників з полону та прийшли до автобусів з полоненими з прапорами та фото своїх близьких. Люди не могли стримати сліз, а українці, які повернулись з РФ, не могли повірити, що вони вдома.

Нагадаємо, 23 травня до України повернулися 390 військовополонених. Відбулася перша частина домовленості про обмін у форматі "1 000 на 1 000". 

Вже 24 травня з російської неволі повернули 307 українців. Усі визволені оборонці — це чоловіки, представники рядового та сержантського складу. 

Україна військові полонені війна в Україні обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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