Обмен пленными 24 мая — 307 защитников дома

Второй обмен пленными в формате "1000 на 1000" — фоторепортаж
Украина и Россия начали самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. В целом планируется освободить 1000 человек: 23 мая состоялся первый этап и домой вернулись 390 пленных, сегодня освободили еще 307 защитников.
Первые кадры возвращения украинцев домой — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Обмен пленными 24 мая
Сегодня домой вернулось 307 украинских военных, среди которых 27 защитников Мариуполя.
Из российской неволи вышли защитники, которые воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Родные ждали своих защитников из плена и пришли к автобусам с пленными с флагами и фото своих близких. Люди не могли сдержать слез, а украинцы, которые вернулись из РФ, не могли поверить, что они дома.
Напомним, 23 мая в Украину вернулись 390 военнопленных. Состоялась первая часть договоренности об обмене в формате "1 000 на 1 000".
Уже 24 мая из российской неволи вернули 307 украинцев. Все освобожденные защитники — это мужчины, представители рядового и сержантского состава.
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