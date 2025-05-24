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Второй обмен пленными в формате "1000 на 1000" — фоторепортаж

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Дата публикации 24 мая 2025 18:30
Обмен пленными 24 мая — 307 защитников дома
Пленные, которые вернулись домой 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украина и Россия начали самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. В целом планируется освободить 1000 человек: 23 мая состоялся первый этап и домой вернулись 390 пленных, сегодня освободили еще 307 защитников.

Первые кадры возвращения украинцев домой — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Обмен пленными 24 мая

Сегодня домой вернулось 307 украинских военных, среди которых 27 защитников Мариуполя.

Из российской неволи вышли защитники, которые воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Обмін полоненими України і РФ24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Скільки людей повернулось з полону 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Хто повернувся з полону 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Другий день обміну полоненими 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Обмін військовополоненими 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Україна і РФ провели обмін полоненими
Обмен пленными 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Українці повертаються додому з полону 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Обмін полоненими 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Повернення з полону 24 травня
Обмен пленными 24 мая. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Родные ждали своих защитников из плена и пришли к автобусам с пленными с флагами и фото своих близких. Люди не могли сдержать слез, а украинцы, которые вернулись из РФ, не могли поверить, что они дома.

Напомним, 23 мая в Украину вернулись 390 военнопленных. Состоялась первая часть договоренности об обмене в формате "1 000 на 1 000".

Уже 24 мая из российской неволи вернули 307 украинцев. Все освобожденные защитники — это мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Украина военные пленные война в Украине обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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