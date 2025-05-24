Военный обнял сына после возвращения из плена - видео

Защитник, который вернулся из плена. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В рамках обмена в формате "1000 на 1000" во второй день в субботу, 24 мая, домой вернулся военный, который пробыл в неволе 17 месяцев. Во время встречи с родными он обнял своего маленького сына.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Обмен пленными 24 мая

Боец Дмитрий, который пробыл во вражеском плену полтора года, обнял своего маленького сына.

Напомним, по итогам двух дней обмена "1000 на 1000" удалось вернуть в Украину 697 защитников. Новини.LIVE показали щемящие фото с места, где воины встретились с родными.

Также там присутствовали родные военных, которые до сих пор находятся в российской неволе. Одна из женщин рассказала, что более трех лет ждет из плена сына.

А отец другого защитника отметил, что его сын попал в плен два с половиной года назад в Павловке Донецкой области.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал третий этап обмена, который состоится 25 мая.