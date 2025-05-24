Военный обнял сына после возвращения из плена - видео

Воин после 17 месяцев плена обнял сына — трогательное видео
В рамках обмена в формате "1000 на 1000" во второй день в субботу, 24 мая, домой вернулся военный, который пробыл в неволе 17 месяцев. Во время встречи с родными он обнял своего маленького сына.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Обмен пленными 24 мая
Боец Дмитрий, который пробыл во вражеском плену полтора года, обнял своего маленького сына.
Напомним, по итогам двух дней обмена "1000 на 1000" удалось вернуть в Украину 697 защитников. Новини.LIVE показали щемящие фото с места, где воины встретились с родными.
Также там присутствовали родные военных, которые до сих пор находятся в российской неволе. Одна из женщин рассказала, что более трех лет ждет из плена сына.
А отец другого защитника отметил, что его сын попал в плен два с половиной года назад в Павловке Донецкой области.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал третий этап обмена, который состоится 25 мая.
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