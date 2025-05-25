Що цікавить звільнених з полону воїнів — деталі від Коордштабу

Українські захисники, звільнені із російського полону. Фото: Зеленський/Telegram

Під час перебування у російському полоні українських захисників тримали в інформаційній ізоляції й вони не мали доступу до новин. Стало відомо, що цікавить звільнених з полону українців відразу після повернення на рідну землю.

Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, інформує "Суспільне".

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За словами представника Коордштабу, у російському полоні українці перебували в інформаційній ізоляції, тож після повернення в Україну їх цікавлять різні питання — курс долара, ціни на харчові продукти та пальне.

"Перш за все, всіх цікавить, який курс долара, скільки коштує батон, скільки коштують яйця, скільки коштує бензин. Наші хлопці ізольовані, на жаль, від інформації", — зазначив Яценко.

Українські захисники, звільнені з російського полону. Фото: Зеленський/Telegram

Також він додав, що є інформація, що українцям, які перебували в полоні у Росії, показували виключно російське телебачення десь за тиждень, до того, як їх повернули до України.

"Тобто вони в абсолютній ізоляції інформаційній перебували, але вони дуже оптимістичні й дуже швидко надолужать цю інформацію", — наголосив представник Коордштабу.

Також він зауважив, що звільнених з російського полону громадян України також цікавить, "в якому стані зараз Україна, українці, чи Україна бореться, чи не засмутились українці після таких трьох років російського нападу та чи є сили ще боротися".

"І хлопці дуже оптимістичні. Дуже змордовані, дуже такі недогодовані, але це все питання часу. Є програми реабілітації розроблені. Вони місяць будуть приходити до тями, від'їдатися, лікуватися і потім за індивідуальними програмами теж будуть займатися. Тому що після 2-3 років у російському полоні складно повернутись до нормального життя, тому що це важко", — резюмував Петро Яценко.

Українські захисники, звільнені з російського полону. Фото: Зеленський/Telegram

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 травня, відбувся перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Вже наступного дня, 24 травня, відбувся другий обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".