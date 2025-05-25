Что интересует освобожденных из плена воинов - детали от Коордштаба

Украинские защитники, освобожденные из российского плена. Фото: Зеленский/Telegram

Во время пребывания в российском плену украинских защитников держали в информационной изоляции и они не имели доступа к новостям. Стало известно, что интересует освобожденных из плена украинцев сразу после возвращения на родную землю.

Об этом рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, информирует "Суспільне".

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Что интересует освобожденных из плена украинцев — детали

По словам представителя Коордштаба, в российском плену украинцы находились в информационной изоляции, поэтому после возвращения в Украину их интересуют разные вопросы — курс доллара, цены на продукты питания и топливо.

"Прежде всего, всех интересует, какой курс доллара, сколько стоит батон, сколько стоят яйца, сколько стоит бензин. Наши ребята изолированы, к сожалению, от информации", — отметил Яценко.

Украинские защитники, освобожденные из российского плена. Фото: Зеленский/Telegram

Также он добавил, что есть информация, что украинцам, которые находились в плену в России, показывали исключительно российское телевидение где-то за неделю, до того, как их вернули в Украину.

"То есть они в абсолютной информационной изоляции находились, но они очень оптимистичны и очень быстро наверстают эту информацию", — подчеркнул представитель Коордштаба.

Также он отметил, что освобожденных из российского плена граждан Украины также интересует, "в каком состоянии сейчас Украина, украинцы, борется ли Украина, не расстроились ли украинцы после таких трех лет российского нападения и есть ли силы еще бороться".

"И ребята очень оптимистичны. Очень измучены, очень такие недокормленные, но это все вопрос времени. Есть программы реабилитации разработаны. Они месяц будут приходить в себя, отъедаться, лечиться и потом по индивидуальным программам тоже будут заниматься. Потому что после 2-3 лет в российском плену сложно вернуться к нормальной жизни, потому что это трудно", — резюмировал Петр Яценко.

Украинские защитники, освобожденные из российского плена. Фото: Зеленский/Telegram

Напомним, что в пятницу, 23 мая, состоялся первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Уже на следующий день, 24 мая, состоялся второй обмен пленными в формате "1000 на 1000".