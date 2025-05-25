Обмен военнопленными 25 мая — кто вернулся в Украину

Третий обмен пленными — кто из бойцов вернулся в Украину
Масштабный обмен военнопленными "1000 на 1000" завершился в воскресенье, 25 мая. На родную землю вернулись еще 303 воина. В частности, среди них есть 70 защитников Мариуполя.
Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.
Кто вернулся из плена 25 мая
Домой удалось вернуть 303 воина, среди них представители Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.
"Все 303 освобожденных сегодня защитника — мужчины, представители рядового и сержантского состава", — говорится в сообщении.
Освобожденные воины обороняли страну на:
- Донецком направлении;
- Луганском;
- в Запорожской области;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Сумской;
- Черниговской.
В Коордштабе отметили, что обмен в формате "1000 на 1000" стал шестым с начала 2025 года и 65-м с начала полномасштабного вторжения.
"Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5 757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов", — говорится в сообщении.
Освобожденные защитники получат всю необходимую медпомощь, реабилитацию, выплаты денежного обеспечения и единовременную материальную помощь.
Украина будет способствовать возвращению освобожденных из российского плена к полноценной жизни в обществе после длительного пребывания в изоляции.
Напомним, президент Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая работала круглосуточно для успешной реализации обмена в формате "1000 на 1000".
А 24 мая домой вернулись 307 бойцов. Один из освобожденных защитников после 17 месяцев неволи впервые обнял маленького сына.
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