Обмен военнопленными 25 мая — кто вернулся в Украину

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Масштабный обмен военнопленными "1000 на 1000" завершился в воскресенье, 25 мая. На родную землю вернулись еще 303 воина. В частности, среди них есть 70 защитников Мариуполя.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

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Домой удалось вернуть 303 воина, среди них представители Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

"Все 303 освобожденных сегодня защитника — мужчины, представители рядового и сержантского состава", — говорится в сообщении.

Освобожденные воины обороняли страну на:

Донецком направлении;

Луганском;

в Запорожской области;

Харьковской;

Херсонской;

Сумской;

Черниговской.

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

В Коордштабе отметили, что обмен в формате "1000 на 1000" стал шестым с начала 2025 года и 65-м с начала полномасштабного вторжения.

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

"Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 5 757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов", — говорится в сообщении.

Освобожденные защитники получат всю необходимую медпомощь, реабилитацию, выплаты денежного обеспечения и единовременную материальную помощь.

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/Koord_shtab

Украина будет способствовать возвращению освобожденных из российского плена к полноценной жизни в обществе после длительного пребывания в изоляции.

Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, президент Владимир Зеленский поблагодарил команду, которая работала круглосуточно для успешной реализации обмена в формате "1000 на 1000".

А 24 мая домой вернулись 307 бойцов. Один из освобожденных защитников после 17 месяцев неволи впервые обнял маленького сына.