Умєров показав відео повернення українських воїнів з російського полону

Обмін військовополоненими 25 травня. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони Рустем Умєров показав кадри українських захисників, які повернулися з російської неволі у неділю, 25 травня. Загалом упродовж трьох днів на рідну землю ступили 1000 воїнів.

Відео Рустем Умєров опублікував у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Повернення захисників додому 25 травня

"Сьогодні завершився третій етап обміну 1000 на 1000. 303 наших воїни повернулися з полону — солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ", — зазначив Умєров.

Він сподівається, що скоро повідомлять наступні кроки щодо повернення військовополонених.

За словами міністра, сьогодні до України повернулися 70 захисників Маріуполя, у тому числі 33 оборонці "Азовсталі".

Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов привітав моряків, десантників, піхотинців, нацгвардійців та прикордонників із поверненням додому.

А в Коордштабі зазначили, що звільнені бійці обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямку, а також у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.