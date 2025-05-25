Умеров показал видео возвращения украинских воинов из российского плена

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Министр обороны Рустем Умеров показал кадры украинских защитников, которые вернулись из российской неволи в воскресенье, 25 мая. Всего в течение трех дней на родную землю ступили 1000 воинов.

Видео Рустем Умеров опубликовал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Возвращение защитников домой 25 мая

"Сегодня завершился третий этап обмена 1000 на 1000. 303 наших воина вернулись из плена — солдаты и сержантский состав ВСУ, ДШВ, ГПСУ, ТрО, ВМС, НГУ", — отметил Умеров.

Он надеется, что скоро сообщат следующие шаги по возвращению военнопленных.

По словам министра, сегодня в Украину вернулись 70 защитников Мариуполя, в том числе 33 защитника "Азовстали".

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов поздравил моряков, десантников, пехотинцев, нацгвардейцев и пограничников с возвращением домой.

А в Коордштабе отметили, что освобожденные бойцы обороняли Украину на Донецком и Луганском направлении, а также в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.