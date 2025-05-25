Масштабный обмен военнопленными — как домой вернулись 1000 защитников

Освобожденный из российского плена украинский защитник с сыном. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В течение трех дней, 23-25 мая, из российского плена вернулась тысяча украинских защитников. Обмен состоялся в рамках договоренностей в Турции с представителями России.

Корреспонденты Новини.LIVE Галина Остаповец и Игорь Кузнецов работали на местах обмена военнопленных.

Реклама

Читайте также:

Первый день обмена 23 мая

В первый день обмена в Украину вернулись 390 защитников.

Освобожденные из плена украинские защитники 23 мая. Фото: Владимир Зеленский

"Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными", — подчеркивал украинский лидер Владимир Зеленский.

Освобожденные из плена украинские защитники 23 мая. Фото: Владимир Зеленский

Домой вернулись бойцы Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

А Новини.LIVE показывали, как украинцы встречали героев из российского плена.

Украинские защитники наконец встретились со своими родными.

Кроме того, один из защитников поделился трогательной историей любви, которая помогла ему выстоять в самые темные моменты неволи.

Второй день обмена военнопленными 24 мая

А 24 мая удалось вернуть домой еще 307 защитников из российской неволи.

Освобожденные из плена украинские защитники 24 мая. Фото: Владимир Зеленский

"Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек", — отмечал Зеленский.

На второй день обмена украинцы также собрались, чтобы встретить воинов.

Новини.LIVE показывали, как проходил обмен пленными 24 мая.

Боец Дмитрий, который пробыл во вражеском плену полтора года, обнял своего маленького сына.

Последний обмен в рамках формата "1000 на 1000"

В последний день обмена на родную землю ступили 303 бойца. Речь идет о воинах украинской армии, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.

Освобожденные из плена украинские защитники 25 мая. Фото: Владимир Зеленский

Защитников трогательно встречали украинцы с плакатами и флагами.

Домой вернулись представители Вооруженных сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Кадры из последнего обмена

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обмен военнопленными 25 мая. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кроме того, в рамках обмена возвращены тяжелораненые украинские защитники.

Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов показал щемящие кадры возвращения украинцев из российского плена 25 мая.

А министр обороны Рустем Умеров сообщил, что среди возвращенных из неволи есть 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитников "Азовстали".