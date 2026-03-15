Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сирський заявив про інтенсивні наступи РФ на Запоріжжі

Сирський заявив про інтенсивні наступи РФ на Запоріжжі

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 11:34
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військових на Запорізькому напрямку. Він працював у частинах, які ведуть бойові дії в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки. Цей напрямок основний для росіян.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Олександр Сирський заявив у соцмережах.

Читайте також:

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Сирський розповів, що на Запорізькому напрямку російські війська зосереджують значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним. За його словами, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

"За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника. На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами", — йдеться у повідомленні. 

Генерал розповів, що зараз головні завдання — утримати займані рубежі та позиції, завдати максимальних втрат ворогу, перехопити ініціативи та зберегти життя наших військових. 

Олександр Сирський подякував солдатам, сержантам та офіцерам, які невтомно працюють, щоб стримувати та нищити російського агресора.

Ситуація на фронті на Запоріжжі
Скриншот допису Олександра Сирського

Раніше Сергій Братчук заявив, що Сили оборони зупинили просування окупантів у Дніпропетровській області. Крім того, військові змінили ситуацію на свою користь і проводять контрнаступальні дії. 

Водночас Володимир Зеленський розкрив успіхи Сил оборони на фронті цієї зими. Наші військові втримали всі ключові напрямки захисту на фронті. 

Запорізька область війна в Україні Олександр Сирський
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації