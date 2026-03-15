Сирський заявив про інтенсивні наступи РФ на Запоріжжі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військових на Запорізькому напрямку. Він працював у частинах, які ведуть бойові дії в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки. Цей напрямок основний для росіян.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Олександр Сирський заявив у соцмережах.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Сирський розповів, що на Запорізькому напрямку російські війська зосереджують значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним. За його словами, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

"За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника. На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами", — йдеться у повідомленні.

Генерал розповів, що зараз головні завдання — утримати займані рубежі та позиції, завдати максимальних втрат ворогу, перехопити ініціативи та зберегти життя наших військових.

Олександр Сирський подякував солдатам, сержантам та офіцерам, які невтомно працюють, щоб стримувати та нищити російського агресора.

Раніше Сергій Братчук заявив, що Сили оборони зупинили просування окупантів у Дніпропетровській області. Крім того, військові змінили ситуацію на свою користь і проводять контрнаступальні дії.

Водночас Володимир Зеленський розкрив успіхи Сил оборони на фронті цієї зими. Наші військові втримали всі ключові напрямки захисту на фронті.