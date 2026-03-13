Дніпропетровська область — ЗСУ витісняють окупантів

ЗСУ змінили хід боїв на Дніпропетровщині, — Братчук
Українські військові у Дніпропетровській області не лише зупинили просування російських окупантів, а й змогли змінити ситуацію на фронті на користь Сил оборони. Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії.
Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Яка ситуація у Дніпропетровській області
Братчук розповів, що торішня напруга навколо ситуації в регіоні, коли суспільство з тривогою стежило за кожним кілометром до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, нині вже втратила актуальність.
"На Дніпровщині ЗСУ не просто зупинили просування окупантів, а й успішно розвернули вектор фронту у зворотному напрямку", — наголосив речник УДА.
За його словами, Сили оборони України продовжують контратакувальні дії й на інших ділянках фронту, однак деталі поки що не розголошуються через активну бойову роботу.
"Станом на сьогодні контратакуючі дії Сил оборони продовжуються, і не лише на Олександрівському відтинку фронту. Бойова робота є постійно та динамічною. Але потрібно розуміти, що наразі всі посадовці та речники дотримуються правил щодо нерозголошення інформації", — зазначив Братчук.
Що таке Олександрівській напрямок
Олександрівський напрямок — це ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Запорізької та частково Донецької областей, яку росіяни розглядали як важливий вектор для тиску в бік Дніпропетровщини та для підтримки дій на Покровському і Гуляйпільському відтинках. Саме тому цей напрямок останні тижні часто згадується у зведеннях.
В перші дні березня українські підрозділи ДШВ прорвали лінію оборони РФ. 2 березня у Генштабі повідомили, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев'ять населених пунктів.
А вже 10 березня з'явилася інформація, що в межах контрнаступальної операції відновлено контроль над понад 400 км², а майже вся територія Дніпропетровщини на цій ділянці вже звільнена.
Водночас Володимир Зеленський розповів, що цієї зими українські військові досягли відчутних результатів та втримали всі ключові напрямки захисту на фронті.
Читайте Новини.LIVE!