Дніпропетровська область — ЗСУ витісняють окупантів

Українські військові збивають російські дрони. Фото: REUTERS

Українські військові у Дніпропетровській області не лише зупинили просування російських окупантів, а й змогли змінити ситуацію на фронті на користь Сил оборони. Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Яка ситуація у Дніпропетровській області

Братчук розповів, що торішня напруга навколо ситуації в регіоні, коли суспільство з тривогою стежило за кожним кілометром до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, нині вже втратила актуальність.

"На Дніпровщині ЗСУ не просто зупинили просування окупантів, а й успішно розвернули вектор фронту у зворотному напрямку", — наголосив речник УДА.

За його словами, Сили оборони України продовжують контратакувальні дії й на інших ділянках фронту, однак деталі поки що не розголошуються через активну бойову роботу.

"Станом на сьогодні контратакуючі дії Сил оборони продовжуються, і не лише на Олександрівському відтинку фронту. Бойова робота є постійно та динамічною. Але потрібно розуміти, що наразі всі посадовці та речники дотримуються правил щодо нерозголошення інформації", — зазначив Братчук.

Що таке Олександрівській напрямок

Олександрівський напрямок — це ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Запорізької та частково Донецької областей, яку росіяни розглядали як важливий вектор для тиску в бік Дніпропетровщини та для підтримки дій на Покровському і Гуляйпільському відтинках. Саме тому цей напрямок останні тижні часто згадується у зведеннях.

В перші дні березня українські підрозділи ДШВ прорвали лінію оборони РФ. 2 березня у Генштабі повідомили, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев'ять населених пунктів.

А вже 10 березня з'явилася інформація, що в межах контрнаступальної операції відновлено контроль над понад 400 км², а майже вся територія Дніпропетровщини на цій ділянці вже звільнена.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що цієї зими українські військові досягли відчутних результатів та втримали всі ключові напрямки захисту на фронті.