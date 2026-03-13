В Днепровской области ВСУ вытесняют оккупантов — какова ситуация

Украинские военные сбивают российские дроны. Фото: REUTERS

Украинские военные изменили ход боев в Днепропетровской области. Они не только остановили продвижение российских оккупантов, но и проводят контрнаступательные действия.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Какова ситуация в Днепропетровской области

Братчук рассказал, что прошлогоднее напряжение вокруг ситуации в регионе, когда общество с тревогой следило за каждым километром до административных границ Днепропетровской области, сейчас уже потеряла актуальность.

"На Днепровщине ВСУ не просто остановили продвижение оккупантов, но и успешно развернули вектор фронта в обратном направлении", — подчеркнул спикер УДА.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают контратакующие действия и на других участках фронта, однако детали пока не разглашаются из-за активной боевой работы.

"По состоянию на сегодня контратакующие действия Сил обороны продолжаются, и не только на Александровском отрезке фронта. Боевая работа является постоянной и динамичной. Но нужно понимать, что сейчас все должностные лица и спикеры придерживаются правил о неразглашении информации", — отметил Братчук.

Что такое Александровское направление

Александровское направление — это участок фронта на стыке Днепропетровской, Запорожской и частично Донецкой областей, который россияне рассматривали как важный вектор для давления в сторону Днепропетровщины и для поддержки действий на Покровском и Гуляйпольском отрезках. Именно поэтому это направление последние недели часто упоминается в сводках.

В первые дни марта украинские подразделения ДШВ прорвали линию обороны РФ. 2 марта в Генштабе сообщили, что на Александровском направлении украинские военные освободили девять населенных пунктов.

А уже 10 марта появилась информация, что в рамках контрнаступательной операции восстановлен контроль над более 400 км², а почти вся территория Днепропетровщины на этом участке уже освобождена.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что этой зимой украинские военные достигли ощутимых результатов и удержали все ключевые направления защиты на фронте.