Україна
Зеленский назвал успехи ВСУ на фронте этой зимой

Зеленский назвал успехи ВСУ на фронте этой зимой

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 16:32
Успехи ВСУ на фронте зимой — Зеленский раскрыл детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму. Они удержали все ключевые направления защиты.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в соцсетях.

Читайте также:

Разговор Зеленского и Макрона

Зеленский рассказал, что во время разговора с Макроном обсудили вещи, которые сейчас важны для безопасности Украины, Франции и Европы. В частности, речь шла о ситуации в Украине и ключевых потребностях нашей обороны. Глава государства раскрыл последствия российского массированного удара этой ночью и последние события на фронте.

"Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты. Важно, чтобы все же были реализованы совместные европейские договоренности о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие два года, а также относительно нового санкционного пакета против России", — подчеркнул украинский лидер.

Также президент поговорили о Ближнем Востоке и регионе Залива — ситуацию вокруг Ирана и ее перспективы. Макрон поддержал украинскую защиту от "шахедов" ради большей безопасности в регионе.

"Действительно наиболее опытный, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", — подытожил Владимир Зеленский.

Также он анонсировал, что Украина и Франция готовятся к совместным форматам дипломатической работы в ближайшие недели.

Обстрелы Украины 7 марта

Этой ночью российские войска совершили массированную атаку на Украину. Из-за этого во всех регионах объявляли воздушную тревогу.

Так, россияне ударили ракетной по жилой застройке в Киевском районе Харькова. В результате атаки был разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома и повреждено соседнее здание. Известно, что погибли семь человек.

Также из-за атаки на железную дорогу Украины ряд поездов изменил маршруты, поскольку повреждена железнодорожная инфраструктура. Продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, враг бил по энергетической инфраструктуре. С начала года это уже пятая атака. В результате есть обесточенные потребители в семи областях и действуют почасовые графики отключения.

По словам Владимира Зеленского, во время ночного обстрела Россия применила 29 ракет и 480 беспилотников. Под прицелом оказались энергетическая инфраструктура, железная дорога и жилые дома.

Владимир Зеленский Иран Эммануэль Макрон война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
