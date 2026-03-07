Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський розкрив успіхи Сил оборони на фронті цієї зими

Зеленський розкрив успіхи Сил оборони на фронті цієї зими

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 16:32
Війна в Україні — Зеленський назвав успіхи ЗСУ на фронті цієї зими
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Цієї зими українські військові досягли відчутних результатів та втримали всі ключові напрямки захисту на фронті. Для підтримки України важливо, аби булиреалізовані спільні європейські домовленості.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського і Макрона

Зеленський розповів, що під час розмови з Макроном обговорили речі, які зараз важливі для безпеки України, Франції та Європи. Зокрема, йшлося про ситуацію в Україні та ключові потреби нашої оборони. Глава держави розкрив наслідки російського масованого удару цієї ночі та останні події на фронті. 

"Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту. Важливо, щоб все ж таки були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі два роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії", — наголосив український лідер. 

Також президент поговорили про Близький Схід та регіон Затоки — ситуацію навколо Ірану та її перспективи. Макрон підтримав український захист від "шахедів" заради більшої безпеки в регіоні. 

"Дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", — підсумував Володимир Зеленський. 

Також він анонсував, що Україна та Франція готуються до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями. 

Обстріли України 7 березня

Цієї ночі російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Через це у всіх регіонах оголошували повітряну тривогу.

Так, росіяни вдарили ракетною по житловій забудові у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки був зруйнований під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку та пошкоджено сусідню будівлю. Відомо, що загинули семеро людей.

Також через атаку на залізницю України низка потягів змінила маршрути, оскільки пошкоджена залізнична інфраструктура. Тривають відновлювальні роботи. 

Крім того, ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Від початку року це вже п'ята атака. В результаті є знеструмлені споживачі у сімох областях та діють погодинні графіки відключення. 

За словами Володимира Зеленського, під час нічного обстрілу Росія застосувала 29 ракет та 480 безпілотників. Під прицілом опинилися енергетична інфраструктура, залізниця та житлові будинки.

Володимир Зеленський Іран Емманюель Макрон війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації