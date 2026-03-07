Війна в Україні — Зеленський назвав успіхи ЗСУ на фронті цієї зими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Цієї зими українські військові досягли відчутних результатів та втримали всі ключові напрямки захисту на фронті. Для підтримки України важливо, аби булиреалізовані спільні європейські домовленості.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Розмова Зеленського і Макрона

Зеленський розповів, що під час розмови з Макроном обговорили речі, які зараз важливі для безпеки України, Франції та Європи. Зокрема, йшлося про ситуацію в Україні та ключові потреби нашої оборони. Глава держави розкрив наслідки російського масованого удару цієї ночі та останні події на фронті.

"Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту. Важливо, щоб все ж таки були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі два роки, а також щодо нового санкційного пакета проти Росії", — наголосив український лідер.

Також президент поговорили про Близький Схід та регіон Затоки — ситуацію навколо Ірану та її перспективи. Макрон підтримав український захист від "шахедів" заради більшої безпеки в регіоні.

"Дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", — підсумував Володимир Зеленський.

Також він анонсував, що Україна та Франція готуються до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.

Обстріли України 7 березня

Цієї ночі російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Через це у всіх регіонах оголошували повітряну тривогу.

Так, росіяни вдарили ракетною по житловій забудові у Київському районі Харкова. Внаслідок атаки був зруйнований під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку та пошкоджено сусідню будівлю. Відомо, що загинули семеро людей.

Також через атаку на залізницю України низка потягів змінила маршрути, оскільки пошкоджена залізнична інфраструктура. Тривають відновлювальні роботи.

Крім того, ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Від початку року це вже п'ята атака. В результаті є знеструмлені споживачі у сімох областях та діють погодинні графіки відключення.

За словами Володимира Зеленського, під час нічного обстрілу Росія застосувала 29 ракет та 480 безпілотників. Під прицілом опинилися енергетична інфраструктура, залізниця та житлові будинки.