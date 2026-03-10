Сырский приехал в Донецкую область и принял ряд решений по обороне

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Во вторник, 10 марта, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приехал с рабочим визитом в Донецкую область. Там он встретился с военными и принял решения по усилению устойчивости обороны и улучшению логистики.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского.

Сырский встретился с военными в Донецкой области

"Работал в частях и подразделениях Сил обороны в Донецкой области. Встретился с командирами корпусов, бригад и батальонов, которые ежедневно выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта", — проинформировал главком.

Он отметил, что на местах изучил особенности боевых действий на данном участке фронта, обсудил актуальные вопросы выполнения боевых задач, уровень обеспечения наших подразделений.

Во время визита в Донецкую область Сырский принял решение для усиления устойчивости обороны и улучшения логистики.

Сырский во время визита в Донецкую область 10 марта 2026 года. Фото: Сырский/Facebook

Глава украинской армии отметил, что особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 км.

Кроме того, Сырский отметил, что несмотря на постоянные попытки российских оккупантов просачиваться вглубь наших порядков, подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи, а на отдельных отрезках фронта — проводят собственные активные наступательные действия.

По словам главкома, враг несет значительные, иногда критические потери в живой силе и технике. Зато украинские подразделения эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, последовательно снижая боевой потенциал российских войск, срывая их наступательные планы.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Недавно Сырский рассказал о результатах работы ВСУ в феврале. Он отметил, что украинские защитники пытаются заставить российских оккупантов играть по нашим правилам.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что украинские военные освободили от оккупантов почти всю территорию Днепропетровской области. Осталось зачистить несколько населенных пунктов.

Ранее Сырский рассказывал о ситуации в российском войске. Он отмечал, что оккупанты теряют на фронте больше солдат, чем набирают новых бойцов.