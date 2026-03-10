Украинские военные освободили от россиян почти всю Днепропетровскую область

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко. Фото: Генштаб ВСУ

Воины Вооруженных сил Украины освободили почти всю территорию Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два — зачистить.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майора Александра Комаренко в интервью "РБК-Украина".

Комаренко об освобождении ВСУ Днепропетровщины

Представитель Генштаба заявил, что украинские защитники освободили почти всю территорию Днепропетровской области. По его словам, в нескольких населенных пунктах продолжается зачистка.

"Уже освобождено более 400 квадратных километров нашей территории на Александровском направлении. На несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от вражеских лиц, которые туда просочились.

Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два — зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале имеем положительную динамику — освобождено больше территории, чем потеряно", — рассказал Комаренко.

Кроме того, он добавил, что российские армейцы намеревались создать на Днепропетровщине буферную зону.

"Они развивали, продолжали наступление на Днепропетровскую область. Их руководство же постоянно рассказывает, что им нужен весь Донбасс и буферная зона. Их цель заключалась в создании буферной зоны в Днепропетровской области — такое у них было намерение, замысел", — пояснил представитель Генштаба ВСУ.

Комаренко о контрнаступлении на Александровском направлении

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что в ходе этих четырех лет войны характер боевых действий кардинально изменился. Он пояснил, что если в начале 2022 года россияне наступали колоннами, на технике, то сейчас на фронте в целом такой возможности нет.

"Развитие беспилотной составляющей диктует изменения форм вооруженной борьбы. Поэтому когда говорят о каких-то отдельных локальных действиях — это потому, что они выглядят как какие-то действия отдельных групп, а не полноценная операция.

Наши наступательные действия там проводятся силами десантно-штурмовых войск, штурмовых войск при поддержке механизированных бригад, которые обороняются на этом направлении. Это спланированная наступательная операция, которая прошла все процедуры утверждения, согласования, согласования и т.д.", — сообщил Комаренко.

Напомним, что недавно главком ВСУ Александр Сырский подвел итоги работы украинских защитников в феврале. Он рассказал о количестве успешных атак по РФ и ситуации на фронте.

Также Сырский заявлял, что российские войска теряют на фронте больше бойцов, чем набирают. По его данным, в этом году в российскую армию набрали 406 тысяч человек, тогда как на фронте потеряли около 418 тысяч.

В пятницу, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Там он встретился с военными, обсудил с ними ситуацию на поле боя и наградил защитников.