Україна
Головна Армія У Генштабі заявили про звільнення майже всієї Дніпропетровщини

У Генштабі заявили про звільнення майже всієї Дніпропетровщини

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 09:54
ЗСУ звільнили майже всю територію Дніпропетровщини
Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові звільнили від російських окупантів майже всю територію Дніпропетровської області. Залишилося зачистити деякі населені пункти.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на слова начальника Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майора Олександра Комаренка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Читайте також:

Комаренко про звільнення ЗСУ Дніпропетровщини

Представник Генштабу заявив, що українські захисники звільнили майже всю територію Дніпропетровської області. За його словами, у кількох населених пунктах триває зачистка.

"Уже звільнено понад 400 квадратних кілометрів нашої території  на Олександрівському напрямку. На дещо меншій території проведено зачистку тилової зони від ворожих осіб, що туди просочилися.

Звільнена майже вся територія Дніпропетровської області. Залишилося допрацювати три невеликі населені пункти й ще два — зачистити. До речі, завдяки цим активним діям у лютому маємо позитивну динаміку — звільнено більше території, ніж втрачено", — розповів Комаренко.

Крім того, він додав, що російські армійці мали намір створити на Дніпропетровщині буферну зону.

"Вони розвивали, продовжували наступ на Дніпропетровську область. Їхнє керівництво ж постійно розповідає, що їм потрібен весь Донбас і буферна зона. Їхня мета полягала у створенні буферної зони у Дніпропетровській області — такий у них був намір, задум", — пояснив представник Генштабу ЗСУ.

Комаренко про контрнаступ на Олександрівському напрямку

Представник Генштабу ЗСУ зазначив, що у ході цих чотирьох років війни характер бойових дій кардинально змінився. Він пояснив, що якщо на початку 2022 року росіяни наступали колонами, на техніці, то зараз на фронті загалом такої можливості немає.

"Розвиток безпілотної складової диктує зміни форм збройної боротьби. Тому коли кажуть про якісь окремі локальні дії — це тому, що вони виглядають як якісь дії окремих груп, а не повноцінна операція.

Наші наступальні дії там проводяться силами десантно-штурмових військ, штурмових військ за підтримки механізованих бригад, які обороняються на цьому напрямку. Це спланована наступальна операція, яка пройшла всі процедури затвердження, погодження, узгодження тощо", — поінформував Комаренко.

Нагадаємо, що нещодавно головком ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки роботи українських захисників у лютому. Він розповів про кількість успішних атак по РФ та ситуацію на фронті.

Також Сирський заявляв про те, що російські війська втрачають на фронті більше бійців, ніж набирають. За його даними, цьогоріч до російського війська набрали 406 тисяч людей, тоді як на фронті втратили близько 418 тисяч.

У п'ятницю, 6 березня, президент України Володимир Зеленський приїхав у Донецьку область. Там він зустрівся з військовими, обговорив з ними ситуацію на полі бою та нагородив захисників.

ЗСУ Дніпропетровська область Генштаб ЗСУ війна в Україні українські військові
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
